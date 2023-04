Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecs aus Garage gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bernadusweg; Tatzeit: 01.04.23, zwischen 20.25 Uhr und 20.40 Uhr;

Am Samstagabend entwendeten noch unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Garage am Bernadusweg zwei Pedelecs (Kalkhoff und Victoria. Ca. 90 min später beobachteten Zeugen in der Nachbarschaft "Witte Brook" zwei Jugendliche. Die beiden liefen über die Terrasse eines Wohnhauses in Richtung einer Garage. Vor einem anderen Haus wurden sie durch einen Anwohner angesprochen, woraufhin sie eine Ausrede parat hatten und flüchteten. Einer der beiden trug eine schwarze Steppjacke und eine Umhängetasche. Auch der zweite Verdächtige war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Ein Zusammenhang mit den Pedelecdiebstählen ist nicht auszuschließen. (fr)

