POL-BOR: Rhede - Geraubter Hund wird vermisst

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Uferstraße; Tatzeit: 30.03.2023, 18.40 Uhr;

Der Vermisste hört auf den Namen "Lucky", ist 16 Jahre alt und etwa kniehoch. Der Jack Russel-Mix hört und sieht altersbedingt schlecht. Was ist passiert? Am frühen Donnerstagabend ging ein 60-jähriger Rhedenser mit Lucky auf der Uferstraße spazieren, als sich in Höher "Berger Weide" ein Mann von hinten näherte und die Herausgabe des Hundes forderte. Der Täter schlug dabei auf den Geschädigten ein und entriss diesem die Hundeleine. Zudem raubte er dem Mann auch noch dessen Armbanduhr und flüchtete in Richtung Südstraße.

Der Rhedenser erlitt Gesichtsverletzungen und musste im Bocholter Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Befragung von Zeugen ergab sich schnell ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 25-Jährigen aus Rhede. Im Rahmen der Fahndung wurde ein weiterer Zeuge angetroffen, der den Tatverdächtigen auf der Kleiststraße beobachtet hatte, wo dieser mehrere Gärten betreten hatte. Der Täter konnte dort aber nicht mehr angetroffen werden.

Einige Minuten später meldeten Zeugen eine verdächtige Person mit blutiger Kleidung und blutigen Händen auf dem Krommerter Weg, der sich von dort zur Straße Stoppacker begeben hatte. Dort trafen Polizeikräfte den Tatverdächtigen an. Die vorliegenden markanten Täterbeschreibungen trafen eindeutig auf den Mann zu - es handelte sich um den bereits im Fokus stehenden 25-Jährigen. Er hatte die geraubte Uhr dabei, die er zuvor unbeteiligten Zeugen zum Verkauf angeboten hatte.

Der Tatverdächtige wirkte sehr verwirrt, abwesend und schien unter Drogeneinfluss zu stehen, so dass ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Im weiteren Verlauf wurde der 25-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Leider gibt es bislang keine Hinweise auf den Verbleib von Lucky. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich sofort an die Polizei zu wenden. Fotos des Hundes sind dieser Meldung beigefügt. (fr)

