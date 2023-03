Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Abschlussmeldung zu "Brand eines Werkstattgebäudes an der Bahnhofstraße in Ahaus"

Ahaus (ots)

Ereignisort: Ahaus, Bahnhofstraße/Hovesaat;

Ereigniszeit: 30.03.2023, 17.05 Uhr;

Wie berichtet, kam es am Donnerstagabend zu einem Feuer in einer Werkstatt in Ahaus. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 17.05 Uhr zur Brandstelle an der Bahnhofstraße aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr in dem Gebäude. Eine Person erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten Pumparbeiten an einem Kraftstofftank brandursächlich sein. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Borken dauern an.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5476405 (db)

