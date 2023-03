Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden

Kreis Borken - Zahlreiche Fahrzeuge unter die Lupe genommen

Heiden / Kreis Borken (ots)

Heiden / Kreis Borken - Zahlreiche Fahrzeuge unter die Lupe genommen 133 Fahrzeuge hat die Polizei am Donnerstag an der Bundesstraße 67 in Heiden kontrolliert - bei einer besonderen Aktion des Verkehrsdienstes, an der sich neben den Direktionen Verkehr sowie Gefahrenabwehr und Einsatz auch die Kriminalpolizei beteiligte.

Vom Nachmittag bis in den späten Abend nahmen die Beamtinnen und Beamten unmittelbar an der Anschlussstelle zur Autobahn 31 zahlreiche Kraftfahrzeuge genauer unter die Lupe. Insgesamt kontrollierten sie 111 Pkw und 22 Lkw. Dazu hatte die Polizei eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet, bei der eine Verkehrsleittafel und ein eigens für derartige Maßnahmen konzipierter Verkehrssicherungsanhänger mit zahlreichen Materialien wertvolle Dienste leisteten.

Die Kontrolle führte unter anderem zur Festnahme von zwei Personen, gegen die jeweils ein Haftbefehl bestand. In einem Fall war aufgrund von Drogeneinfluss eine Blutprobe fällig. Die Einsatzkräfte fertigten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und einen Kontrollbericht, verhängten fünf Verwarngelder und legten einen Lkw wegen technischer Mängel still. 24 Verkehrsteilnehmer unterzogen sich einem Atemtest, um eine mögliche Alkoholisierung zu überprüfen. (to)

