POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kleinmaischeid (ots)

Am 28.07.2023, gegen 08:05 Uhr, befuhr die Fahrerin eines PKW (VW Multivan) die B 413 aus Isenburg kommend in Richtung Kleinmaischeid. Auf der Strecke kam ihr ein rot-brauner PKW, vermutlich ein SUV, entgegen, welcher sein Fahrzeug in den Bereich der Gegenfahrbahn lenkte. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Fahrerin des VW Multivan nach rechts aus und touchierte eine dortige Schutzplanke. Im Zuge dessen entstand Sachschaden an ihrem PKW sowie an der Schutzplanke. Der rot-braune PKW entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

