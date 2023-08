POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2023

Heilbronn (ots) - Niedernhall: Exhibitionistische Handlung - Zeugen gesucht Ein Unbekannter manipulierte am Dienstag bei Niedernhall an seinem Glied, als eine 27-Jährige an ihm vorbeilief. Die Frau war gegen 17 Uhr auf dem Fußweg von Weißbach in Richtung Niedernhall unterwegs. Auf Höhe des Recyclinghofs und der ...

mehr