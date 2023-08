Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: E-Bike gestohlen

Unbekannte entwendeten am Sonntag ein hochwertiges E-Bike in Forchtenberg. Der 38-jährige Besitzer befestigte es gegen 12 Uhr in der Kochertalstraße, Abzweigung Büschelhof, an einem weiteren Fahrrad, das an einen Baum angekettet war. Als der Besitzer gegen 17 Uhr zurückkehrte, befand sich das Fahrrad der Marke Spezialiced Typ: Turbo Levo Comp in der 29"-Ausführung nicht mehr dort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau-Nagelsberg: Wohnhausbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitag ein Einfamilienhaus in Künzelsau-Nagelsberg in Brand. Vermutlich brach das Feuer gegen 22.45 Uhr im ersten Obergeschoss des Hauses in der Mittleren Gasse aus. Die genaue Brandausbruchstelle ist Gegenstand der Ermittlungen. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das direkt angebaute Nachbargebäude verhindert werden. Nach ersten Schätzungen wird von einem Sachschaden von mindestens 400.000 Euro ausgegangen.

Schwäbisch Hall: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall. Ein 42-Jähriger hatte seinen VW Golf am Sonntag, den 20.8.2023, gegen 10 Uhr auf einer Wiese am Starkholzbacher See abgestellt. Gegen 14 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück. Den Schaden hinten links bemerkte er erst zwei Tage später. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Öhringen: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich

Am Samstagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer in Öhringen alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei leicht. Der 53-Jährige befuhr die Haller Straße gegen 15.55 Uhr. In einem Kreisverkehr stürzte er schließlich und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Öhringen: Ein leichtverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Ein leichtverletztes Kind sowie Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstag in Öhringen. Eine 39-jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Haller Straße von Cappel kommend in Fahrtrichtung Öhringen. Da sie in einen Parkplatz einfahren wollte, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr der 39-Jährigen auf. Beim Aufprall wurde das Kind, das sich mit im Dacia befand, leicht verletzt.

Künzelsau: Autos ausgeräumt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unbefugt Zugang zu einem Fahrzeug in Künzelsau und entwendeten einen Geldbeutel sowie eine Badetasche. Der 52-jährige Besitzer hatte seinen Wagen am Samstag gegen 20 Uhr im Finkenweg abgestellt. Als er am Sonntag gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatten sich die Unbekannten bereits Zugang verschafft und einen Geldbeutel sowie eine Badetasche mitsamt einer Badehose aus dem Fahrzeug entwendet. Im Inneren des Fahrzeugs konnte ein Schlüsselmäppchen festgestellt werden, das mutmaßlich den Tätern gehört. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich im gleichen Zeitraum im Nagelsberger Weg in Künzelsau. Der 44-jährige Besitzer eines Volvos hatte seinen PKW am Samstag gegen 20 Uhr in seiner Einfahrt abgestellt. Als er am Sonntag gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte. Der oder die Unbekannten drangen in den verschlossenen Volvo ein, durchwühlten diesen und entwendeten einen Geldbeutel aus dem Wageninneren. Ein weiterer PKW des 44-Jährigen, der ebenfalls in der Einfahrt stand, wurde mutmaßlich aufgebrochen. Entwendet wurde aus dem Opel nichts. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Waldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen erlitt ein 39-Jähriger Fahrzeuglenker am Samstagmorgen in Waldenburg. Der Mann fuhr gegen 9.50 Uhr die Kreisstraße 2362 von Waldenburg kommend in Richtung Sailach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr im Anschluss durch einen angrenzenden Graben, prallte gegen eine Fichte, an der das Fahrzeug des Mannes senkrecht aufgestellt wurde, riss im weiteren Verlauf zwei weitere Fichten um und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

