POL-ME: Auffälliger Porsche-Oldtimer gestohlen: Polizei ermittelt - Haan - 2308077

Mettmann (ots)

In Haan haben bislang noch unbekannte Autodiebe einen auffälligen und wertvollen Porsche Oldtimer entwendet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Autos (siehe Fotos).

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Halter des Porsche seinen Wagen am 1. Februar 2023 in einer Tiefgarage am Spulerweg in Haan abgestellt. Als er nun, mehr als ein halbes Jahr später am 18. August 2023, nach seinem Wagen schaute, stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Porsche jedoch innerhalb der vergangenen beiden Monate entwendet worden sein muss - so hatten Nachbarn das Auto noch im Juni in der Tiefgarage gesehen.

Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen 1968er Porsche 911 Targa in einer auffälligen orange-farbigen Lackierung (original "Porsche-Orange"). Zudem sind an dem Wagen markante, so genannte "Fuchs-Felgen" angebracht. Das Kennzeichen lautet "OB - EB 155H". Der Wert des Fahrzeugs wird auf eine Summe von rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Porsche machen? Diese nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

