Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,6 Promille von der Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden - Haan - 2308076

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen, 21. August 2023, hat eine betrunkene Autofahrerin in Haan einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 32.000 Euro entstanden ist.

Folgendes war geschehen:

Gegen 8:10 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau in ihrem Smart auf der Dieker Straße in Hilden, als sie auf Höhe der Hausnummer 25 aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Straße abkam und mit ihrem Wagen gegen einen dort abgestellten Porsche Cayenne prallte. Durch die Restgeschwindigkeit streifte sie anschließend noch einen Fiat 500 und kollidierte mit einem Mercedes-Benz CLA, ehe sie auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die drei Fahrzeuge wurden zum Teil sehr stark beschädigt.

Als die Polizei kurz darauf an der Unfallörtlichkeit eintraf, stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Autofahrerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Die 62-Jährige wurde nur leicht verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der dort durchgeführte Atemalkoholtest verlief mit einem Wert von annähernd 1,6 Promille (0,79 mg/l) auffallend positiv. Der Frau wurde zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Dieker Straße war während der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Böttinger Straße zeitweise gesperrt.

