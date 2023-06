FW Stuttgart: Brand in Stuttgarter Sporthalle

Stuttgart (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West bemerkte ein Bewohner, dass sich in seiner Wohnung ein Rollerakku entzündet hatte. Er konnte diesen Akku zur Kühlung in die mit Wasser gefüllte Badewanne legen. Dabei verletzte er sich. Durch den brennenden Akku kam es jedoch zu einem Zimmerbrand, der eine erhebliche Rauchentstehung verursachte. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits schwarzer Rauch aus ...

