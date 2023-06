FW Stuttgart: - Brand eines Rollerakkus - Wohnung verraucht

Feuerwehr Stuttgart

In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West bemerkte ein Bewohner, dass sich in seiner Wohnung ein Rollerakku entzündet hatte. Er konnte diesen Akku zur Kühlung in die mit Wasser gefüllte Badewanne legen. Dabei verletzte er sich.

Durch den brennenden Akku kam es jedoch zu einem Zimmerbrand, der eine erhebliche Rauchentstehung verursachte. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern. Alle Bewohner hatten rechtzeitig das Gebäude verlassen.

Durch schnelle und zielgerichtete Löschmaßnahmen begrenzte die Feuerwehr den Brand auf einen Raum. Der Brandrauch dehnte sich jedoch in der kompletten Wohnung aus. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.

Der Rollerakku wurde gekühlt, bis zur fachgerechten Entsorgung, im Freien sicher gelagert.

Der verletzte Bewohner wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und in eine Stuttgarter Klinik verbracht.

