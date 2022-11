Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus, Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

In der Erstmeldung ist versehentlich die Tatörtlichkeit fehlerhaft dargestellt worden. Der richtige Tatort befindet sich in einer Stichstraße der Recker Straße im Bereich der Bushaltestelle Ibbenbüren Esch (L603, Ibbenbürener Straße / Recker Straße).

Erstmeldung vom 03.11.2022 - 10:29 Uhr:

Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus Täter stehlen Bargeld und Laptop Am Mittwochmorgen (02.11.2022) in der Zeit zwischen 09.05 Uhr und 11.10 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kreuzungsbereich Rheiner Straße/Windmühlenweg/Am Mariannenschacht eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern, gewaltsam über ein gekipptes Fenster in das Haus einzudringen. Die Unbekannten öffneten und durchsuchten Schränke. Sie stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag und ein Laptop. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter der Rufnummer 05451/591-4315 entgegen.

