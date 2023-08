Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Bus touchiert PKW

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in Bretzfeld-Schwabbach. Der 41-jährige Fahrer eines Busses touchierte vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Schwabenstraße einen dort geparkten VW T-Roc. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

