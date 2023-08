POL-BO: Nach versuchtem Raubdelikt auf Kiosk: Wer kennt diese beiden Männer?

Witten (ots) - Zu einem sexuellen Übergriff auf eine 25-jährige Person der queeren Community ist es am Freitag, 11. August, in Witten-Mitte gekommen. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Opfer aus Witten gegen 20.30 Uhr auf der Oststraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs, als es von einem unbekannten Mann zunächst von hinten gestoßen und anschließend in eine Seitengasse ...

