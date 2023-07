LPI-G: Pkw überfuhr Verkehrsinsel

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte beschädigten am gestrigen Tag (26.07.2023), zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Parteibüros in der Kesselgasse. Die Scheibe wurde dabei großflächig zerkratzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0194049/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

