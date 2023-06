POL-GE: Randalierer leistet Widerstand in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Streits zwischen zwei Männern am Mittwoch, 28. Juni 2023, in Schalke. Gegen 19 Uhr geriet ein 22-jähriger Gelsenkirchener mit einem unbekannten Mann auf dem Kennedyplatz in der Nähe der Rolandstraße in einen Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige dem Gelsenkirchener unvermittelt ins Gesicht schlug und ihn dadurch verletzte. Zeugenaussagen zufolge zog der ...

