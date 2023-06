Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher auf frischer Tat in Ückendorf festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Mit mehreren Streifenwagen fuhren Beamte am frühen Donnerstagmorgen, 29. Juni 2023, gegen 2 Uhr zu einer Firma auf der Straße Am Luftschacht. Ein Zeuge hatte von dem Gelände ausgehend verdächtige Geräusche bemerkt und wählte daraufhin den Notruf der Polizei. Die eintreffenden Beamten umstellten das Firmengelände und konnten bereits im Außenbereich einen verdächtig wirkenden 16-Jährigen auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs antreffen. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde vermeintliches Diebesgut gefunden, welches zunächst nicht der Firma zugeordnet werden konnte. Weitere Polizeibeamte betraten das Firmengelände und wurden durch zerbrochene Scheiben sowie Aufbruchspuren auf weitere Tatverdächtige in dem Gebäude aufmerksam. Im Innenraum der Geschäftsräume stießen die Beamten auf fünf weitere Tatverdächtige, die fixiert und festgenommen wurden. Aufgrund von Hinweisen zu einem weiteren Tatverdächtigen wurde ein Diensthundeführer angefordert, um das Gebäude weiter zu durchsuchen. Der Diensthund stellte daraufhin einen weiteren Tatverdächtigen, der sich zwischen mehreren Pappkartons versteckt hielt. Zudem wurde im Außenbereich des Firmengeländes ein weiteres gestohlenes Auto festgestellt, das mit den Tatverdächtigen in Verbindung gebracht wurde. Insgesamt wurden vier männliche Tatverdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren vorläufig festgenommen. Zwei der mutmaßlichen Täter sind minderjährig und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt übergeben. Die beiden gestohlenen Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

