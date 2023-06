Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit in Schalke eskaliert - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Streits zwischen zwei Männern am Mittwoch, 28. Juni 2023, in Schalke. Gegen 19 Uhr geriet ein 22-jähriger Gelsenkirchener mit einem unbekannten Mann auf dem Kennedyplatz in der Nähe der Rolandstraße in einen Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige dem Gelsenkirchener unvermittelt ins Gesicht schlug und ihn dadurch verletzte. Zeugenaussagen zufolge zog der Tatverdächtige danach eine schwarze Schusswaffe aus seiner Tasche, bedrohte den 22-Jährigen damit und flüchtete in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Unbekannte hatte schwarze Haare und trug ein blaues T-Shirt. Der Gelsenkirchener wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

