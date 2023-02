Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 15-Jähriger bringt sich in die Bredouille

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher hat sich am Donnerstag selbst in eine missliche Lage gebracht. Der 15-Jährige war Polizeibeamten am Morgen am Willy-Brandt-Platz aufgefallen und sollte - zusammen mit weiteren Personen - einer Kontrolle unterzogen werden.

Als sich die Beamten der Gruppe näherten, konnten sie sehen, wie der Junge zuerst etwas wegwarf, anschließend die Beine in die Hand nahm und in Richtung Schillerplatz davonrannte. Unterwegs holte er etwas aus seiner Jackentasche und steckte es sich in den Mund. Als der Jugendliche kurz darauf in der Marktstraße gestellt werden konnte, wurden bei ihm keine Gegenstände mehr gefunden, die zu beanstanden waren.

Allerdings fanden die Polizisten am Rathausvorplatz an der Stelle, wo der 15-Jährige vor seiner Flucht etwas weggeworfen hatte, zwei angerauchte Joints. Und nicht nur das: Als sie ihn mit zur Dienststelle nahmen, verschlechterte sich der Zustand des Jungen zusehends: Er bekam Schweißausbrüche, zitterte stark, klagte über Schwindel und musste sich schließlich übergeben. Welche Substanz er auf seiner Flucht geschluckt hatte, verriet er allerdings nicht.

Der Rettungsdienst wurde verständigt und kümmerte sich um den 15-Jährigen, bis es ihm wieder besser ging. Anschließend wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

