POL-PPWP: Handtasche entrissen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in eine Fleischerei in der Barbarossastraße eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumen und machten sich mit entsprechendem Werkzeug an einem Tresor zu schaffen. Der Inhaber des Betriebs wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenwagen ergriffen die ...

