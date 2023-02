Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ertappte Einbrecher flüchten in den Wald

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in eine Fleischerei in der Barbarossastraße eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumen und machten sich mit entsprechendem Werkzeug an einem Tresor zu schaffen.

Der Inhaber des Betriebs wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenwagen ergriffen die Täter die Flucht entlang der angrenzenden Gleisanlage. Sie entkamen unerkannt in ein nahe gelegenes Waldgebiet und konnten trotz sofortiger Suche mit Unterstützung eines Diensthundes nicht mehr ausfindig gemacht werden. Am Tatort blieb ein Sachschaden in vierstelliger Euro-Höhe zurück.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von drei männlichen Tätern aus. Sie waren dunkel gekleidet, maskiert und trugen Mützen, so dass eine genauere Beschreibung derzeit nicht möglich ist. Zeugen, denen das Trio vor dem Einbruch in der Barbarossastraße oder nach der Tat auf der Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell