Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Arbeiter im Wald verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten kam es am Samstag, 27.05.2023 gegen 11.10 Uhr im Gewann Waldschweine. Mit einem Werkzeug versuchte ein 87 Jahre alter Mann einen Holzpflock zu bearbeiten. Dabei verletzte er sich am Bein. Die Wunde blutete sehr stark, woraufhin die Luftrettung alarmiert wurde. Vom Notarzt konnte anschließend festgestellt werden, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung handelte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

