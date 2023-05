Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Diesel aus zwei Betonmischer abgepumpt und Öl entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 26.05.2023 und Dienstag, 30.05.2023 an zwei Betonmischer die Tankdeckel auf und entwendeten den darin befindlichen Diesel Treibstoff. Die beiden Betonmischer standen auf einem Firmengelände in der Straße "In der Teichmatt". Weiterhin wurde aus den unverschlossenen, fest montierten Transportboxen jeweils fünf Literbehältnisse mit Öl und ein 10 Liter Wasch- und Pflegemittel entwendet. Wieviel Liter Diesel abgepumpt wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Firmengelände gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.

