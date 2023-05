Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Radfahrer ohne Helm stürzt alleinbeteiligt und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.05.2023, gegen 18:25 Uhr stürzte ein 69-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt auf der abschüssigen Straße "Steinbuck" in Erzingen. Er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Schutzhelm wurde zum Unfallzeitpunkt nicht getragen.

