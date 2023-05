Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall auf Wurster Straße: Radfahrer schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag, 22. Mai, ist ein 63-jähriger Pedelecfahrer in Bremerhaven-Speckenbüttel schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bremerhavener gegen 14.50 Uhr mit seinem Elektrofahrrad die Wurster Straße stadteinwärts in Richtung der Cherbourger Straße. Als er hier an einem geparkten Pritschenwagen vorbeifuhr, öffnete dessen 39-jähriger Fahrer plötzlich die Fahrzeugtür. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige zog sich in Folge des Unfalls schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vor Ort umgehend durch Einsatzkräfte der Feuerwehr medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell