POL-Bremerhaven: Streit um Taxi eskaliert

Bremerhaven (ots) - Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen: Die Gartensaison ist eröffnet - auch in den Kleingartenanlagen. Leider trüben immer wieder Diebstähle und Einbrüche das Gartenvergnügen. So auch in einem Fall, der sich Mitte dieser Woche in Bremerhaven-Lehe ereignete: Nach bisherigen ...

mehr