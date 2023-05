Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Gartenlaube trübt Gartenvergnügen - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps

Bremerhaven (ots)

Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen: Die Gartensaison ist eröffnet - auch in den Kleingartenanlagen. Leider trüben immer wieder Diebstähle und Einbrüche das Gartenvergnügen. So auch in einem Fall, der sich Mitte dieser Woche in Bremerhaven-Lehe ereignete: Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit noch unbekannte Täter zwischen Dienstagabend, 16. Mai, 18 Uhr, und Mittwochmittag, 17. Mai, 13 Uhr, unbefugt Zugang zu einem Parzellengrundstücken am Weg 14. Von hier stahlen die Unbekannten mehrere Getränkekisten, eine Tischkreissäge sowie ein Hauswasserwerk.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang: Sichern Sie Ihre Parzelle gegen Einbrüche!

In der Regel verschaffen sich die Täter Zugang durch nicht geschlossene, ungesicherte oder nicht ausreichend gesicherte Fenster und Türen. Sichern Sie daher auch Ihre Gartenlauben entsprechend vor Aufbrüchen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.k-einbruch.de.

Weiter gilt: - Bewahren Sie keine Wertgegenstände auf den Parzellengrundstücken auf. Besonders beliebtes Diebesgut sind Werkzeuge, Nahrungs- und Genussmittel, Heimelektronik sowie Edel- und Buntmetall.

- Auch wenn Sie Ihre Gartenparzelle nur kurz verlassen: Schließen Sie die Fenster und ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

- Frei zugängliches Werkzeug ist potentielles Stehlgut oder kann als weiteres Einbruchwerkzeug dienen.

- Deponieren Sie Ihren Eingangsschlüssel niemals auf dem Grundstück: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

- Wenn Sie verdächtige Personen feststellen, informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell