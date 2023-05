POL-Bremerhaven: Reifenplatzer sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der Cherbourger Straße

Bremerhaven (ots) - 70 Paar Socken hatte ein mutmaßlicher Ladendieb dabei, den die Polizei Bremerhaven am Montagvormittag, 15. Mai, an der Hafenstraße in Lehe stellte. Der Mann, der in der Vergangenheit bereits durch Diebstahlsdelikte aufgefallen war, zog die Aufmerksamkeit der Beamten aufgrund seiner ...

mehr