POL-FR: Bonndorf: Motorradfahr stürzt im Steinatal - Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots) - In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag kam es im Stadtgebiet in Rheinfelden gleich zu fünf Einbrüchen. Zwei Lebensmittelgeschäfte in der Unteren Dorfstraße, ein Restaurant in der Zähringerstraße, sowie ein Mode- und ein Dekogeschäft in der Kapuzinerstraße wurden als Ziel auserkoren. Angaben zur Schadenshöhe oder zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Nach ersten Auswertungen von Videoaufzeichnungen dürfte es sich jeweils um ...

mehr