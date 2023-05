Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Grenzach: Handfeste Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 19:50 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Jacob-Burckhardt-Straße in Grenzach. Ein 34-jähriger und ein 33-jähriger Mann waren aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Dabei zog sich der 34-Jährige blutende Verletzungen im Gesicht zu. Die Beteiligten hatten sich nach der Auseinandersetzung vom Tatort entfernt. Durch Zeugen konnten weitere Provokationen und mögliche Beteiligung weiterer Personen beobachtet werden. Die Polizei fuhr daher mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach Grenzach und konnte beide Beteiligte antreffen. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet das Polizeirevier Rheinfelden Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

