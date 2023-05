Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruchserie

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag kam es im Stadtgebiet in Rheinfelden gleich zu fünf Einbrüchen. Zwei Lebensmittelgeschäfte in der Unteren Dorfstraße, ein Restaurant in der Zähringerstraße, sowie ein Mode- und ein Dekogeschäft in der Kapuzinerstraße wurden als Ziel auserkoren. Angaben zur Schadenshöhe oder zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Nach ersten Auswertungen von Videoaufzeichnungen dürfte es sich jeweils um dieselbe Täterschaft handeln. Der Täter wird beschrieben mit schlanker Statur und einer Körpergröße von ca. 185 bis 190 cm. Getragen hatte er Bluejeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 in Verbindung zu setzen.

