POL-FR: Freiburg, Stühlinger: Passanten angepöbelt, Polizisten verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Freitag, 26.05.2023, gegen 16:35 Uhr, ein 63-jähriger Motorradfahrer in Albbruck in der Schachener Straße von der Fahrbahn ab. Der Krad-Fahrer prallte gegen einen Grundstückszaun und zog sich eine Beinfraktur zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Schaden am ...

