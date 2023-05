Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Motorradfahrer kollidiert mit Zaun - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Freitag, 26.05.2023, gegen 16:35 Uhr, ein 63-jähriger Motorradfahrer in Albbruck in der Schachener Straße von der Fahrbahn ab. Der Krad-Fahrer prallte gegen einen Grundstückszaun und zog sich eine Beinfraktur zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Schaden am Motorrad beträgt rund 10.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.

