POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 12-Jährige

Langsur, BAB 64 (ots) - Am 23.02.2023 kam es zwischen 23:10 Uhr und 23:15 Uhr zu einem Unfall auf der BAB 64 in Fahrtrichtung Trier. Hierbei kollidierten vier PKW ca. 2 km hinter der Landesgrenze mit einer LKW-Reifenkarkasse und diversen Trümmerteilen, welche auf dem linken Fahrstreifen lagen. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführer unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Es entstanden jedoch Sachschäden in Höhe ...

mehr