POL-COE: Coesfeld, Lette, B474/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 27.01.2023, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 23:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Reihenmittelhaus an der Straße Hovestadt in Nottuln ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die komplette Wohnung. Zum möglichen Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

