Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrzeuge streifen sich beim Vorbeifahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein VW Bus und ein Mercedes befuhren am Samstag, 27.05.2023 gegen 14.20 Uhr die Straße "Auf der Gänsmatt" und kamen sich im Begegnungsverkehr entgegen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, streiften sich diese. Wer sich nicht an das Rechtsfahrverbot gehalten hat ist noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

