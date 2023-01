Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW- Aufbrüche und Betrugshandlungen geklärt

Schleiz (ots)

Ende Oktober des vorigen Jahres wurden in Schleiz und der Umgebung (u.a. Gräfenwarth, Ebersdorf, Frössen) mehrere Aufbrüche von abgestellten Fahrzeugen angezeigt- die bis dato Unbekannten hatten die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände wie Handys und Geldbörsen gestohlen. Ermittlungen ergaben dann, dass in mindestens zwei Fällen Bargeld bei Banken in Bad Lobenstein und Tanna durch die Unbekannten abgehoben wurde- die entsprechenden Videoaufzeichnungen lagen den Ermittlern der Polizeistation Bad Lobenstein vor. Ende Dezember 2022 wurde dann im Rahmen einer alltäglichen Verkehrskontrolle ein PKW auf der Autobahn 6 in Richtung Prag durch in dem Bereich zuständige Kollegen kontrolliert. Bei einer Sichtung des Fahrzeugs ergaben sich durch größere Bargeldsummen und aufgefundene Handys, die später den im Bereich Schleiz Geschädigten zugeordnet werden konnten, neue Ermittlungsansätze, sodass eine bundeslandübergreifende Zusammenarbeit erfolgte. In der Folge gelang es dem Ermittler dann, Zusammenhänge zwischen den Bildern der Überwachungskamera der Banken sowie der kontrollierten Person, einem 41-jährigen Rumäne, herzustellen. So werden dem o.g. Beschuldigten bislang insgesamt fünf Fahrzeugaufbrüche sowie mehrere Betrugshandlungen zur Last gelegt- nach Erfassung der Personalien sowie Beendigung aller Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an und es werden auch weitere Tatzusammenhänge geprüft.

