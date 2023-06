POL-MG: Unfall in Linienbus: Zwei Leichtverletzte - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Trickdiebe haben am Dienstag, 20. Juni, eine 84-Jährige aus Gladbach bestohlen und die Seniorin so um einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Schmuck gebracht. Die Frau hatte gegen 11.30 Uhr einem Mann die Haustür geöffnet. Dieser gab sich als Installateur aus und erklärte ihr, dass es in der Nachbarwohnung einen Wasserrohrbruch gegeben hätte. Nun müsse er die Wasserleitungen im ...

