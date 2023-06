POL-MG: Alkoholfahrt: Sachbeschädigung und Auffahrunfall - 25-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Europaplatz am Montag, 19. Juni, einen 28-jährigen Mann wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffe vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Dienstag, 20. Juni, Untersuchungshaft an. Am Montagnachmittag beobachteten zivil gekleidete Einsatzkräfte einen Mann mit einem Fahrrad im ...

