POL-MG: Einbruch in Imbiss

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 17. Juni, ist es gegen 23 Uhr zu einem Unfall auf der Straße In der Aue im Stadtteil Schrievers gekommen, bei dem ein 33-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 33-Jähriger war mit zwei weiteren Personen auf der Straße In der Aue zu Fuß unterwegs. Nach eigener Aussage sei plötzlich ein Auto aus Richtung ...

mehr