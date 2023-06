POL-MG: Täter mit Fahrrad beraubt Ehepaar

Mönchengladbach (ots) - Mindestens drei unbekannte Täter sind am Sonntag, 18. Juni, gegen 00.50 Uhr in ein Optiker-Geschäft an der Straße Burgfreiheit in Odenkirchen-Mitte eingebrochen. Sie schlugen die gläserne Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt. Die Täter flüchteten mit etwa 20 hochwertigen Brillengestellen in Richtung Wilhelm-Niessen-Straße. Alle drei Personen sollen circa 1,60 bis 1,70 Meter ...

