POL-MG: Nachtragsmeldung zu "Polizei ermittelt nach Vorfall bei Konzert im Hockeypark"

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag, 16. Juni, ist eine 48-jährige Frau in einer Wohnung im Stadtteil Gladbach Opfer einer Sexualstraftat geworden. Sie erstatte Anzeige auf der Wache der Bundespolizei am Europaplatz. Eingesetzte Beamte der Polizeiwache in Mönchengladbach konnten einen 24-jährigen Tatverdächtigen zunächst vorläufig festnehmen. Noch am ...

mehr