POL-ESW: Mehrere Unfälle durch Schneeglätte

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ausparken Auf dem Parkplatzgelände des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignete sich gestern Vormittag, um 10:14 Uhr, ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken beschädigte ein 84-Jähriger aus Eschwege den Pkw einer 60-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal. Der Sachschaden wird mit ca. 2800 EUR angegeben. Unfallflucht Eine Unfallflucht wird gestern in Eschwege ...

mehr