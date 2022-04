Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro nach Unfall

Ein leicht verletzter Fußgänger, eine leicht verletzte Autofahrerin sowie Sachschaden von mehr als 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, in Buchen. Eine 23-Jährige, die mit ihrem Volkswagen auf der Bürgermeister-Keller-Austraße fuhr, missachtete offenbar an der Kreuzung Kirchenstraße einen dort mit einem Transporter fahrenden 39-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten, der VW geriet ins Schleudern und erfasste den 18-jährigen Passanten. Die 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger konnte selbständig ärztliche Hilfe aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Buchen: Aufwändige Bergung nach Unfall

Folgenreich war vermutlich ein nur kleiner Fahrfehler eines 56-Jährigen am Mittwochmorgen, gegen 9.45 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Unterneudorf und Buchen. Der Mann musste mit seinem Kastenwagen vor einer Brücke aufgrund Gegenverkehres abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Ausweichversuch misslang jedoch und der Mann fuhr ein Böschung hinab. Dort kippte der Transporter auf die Seite. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses später jedoch wieder verlassen. Die Feuerwehr sicherte das Unfallfahrzeug zunächst ab. Die Bergung des Fahrzeugs konnte erst später erfolgen, da ein Kran den Lebensmittel-Transporter zurück auf die Straße heben musste. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Landesstraße war wegen des Unfalls mehrfach gesperrt.

