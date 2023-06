POL-MG: 48-Jährige Opfer einer Sexualstraftat: Tatverdächtiger in U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet ist es in den vergangenen Tagen zu drei Einbrüchen gekommen. Zwischen Dienstag, 13. Juni, 17.30 Uhr und Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Trompeterallee in Wickrath-Mitte verschafft. Sie entwendeten diversen Schmuck. An der Straße Ahrener Feld in Giesenkirchen-Mitte verschafften sich am Donnerstag, 15. Juni, zwischen 12 und 20 Uhr, Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in ...

