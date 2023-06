POL-LM: +++ von mehreren Personen geschlagen worden +++ Kennzeichen gestohlen +++ Autoreifen zerstochen +++ unter Drogeneinfluss und bewaffnet Auto gefahren +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Von mehreren Personen geschlagen worden - Zeugen gesucht! Tatort: 65549 Limburg, Fischmarkt Ecke Fahrgasse Tatzeit: Sonntag, 18.06.2023, 01:55 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Geschädigten und sechs unbekannten Tätern. Die Auseinandersetzung eskalierte und die sechs Täter schlugen mehrfach auf die Geschädigten ein. Diese wurden verletzt und durch einen alarmierten Rettungswagen versorgt. Die unbekannten Täter waren männlich, mit Trainingsanzügen bekleidet und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Kennzeichen gestohlen

Tatort: 65597 Hünfelden-Heringen, Hubertusstraße Tatzeit: Samstag, 17.06.2023, zwischen 03:00 Uhr und 15:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag die beiden amtlichen Kennzeichen LM-AA 157 von einem Pkw, Renault. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Autoreifen zerstochen

Tatort: 65549 Limburg, Graupfortstraße Tatzeit: Samstag, 17.06.2023, zwischen 17:20 Uhr und 18:40 Uhr

Am Samstagabend wurde der hintere rechte Reifen eines Pkw, Daimler, E 220 zerstochen. Der Pkw stand zur Tatzeit in einem Parkhaus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Unter Drogeneinfluss und bewaffnet Auto gefahren Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße Tatzeit: Samstag, 17.06.2023, 16:20 Uhr

Am Samstag führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Limburg und der Polizeistation Limburg eine Standkontrolle in Elz durch. Zur Tatzeit wurde ein 34jähriger Mann aus Hadamar mit seinem Pkw, Ford, angehalten, weil er zuvor eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Im Rahmen der Kontrolle verhielt sich der Mann weiterhin auffällig, so dass die Beamten den Eindruck gewannen, der Mann könne unter Drogeneinfluss stehen. Bei der Durchsuchung des Mannes und des Pkw, bei der auch ein Drogenspürhund eingesetzt wurde, wurden eine geringe Menge Marihuana sowie zwei verbotene Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

