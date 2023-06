PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ folgenschwere Auseinandersetzungen mit Messer +++ Schlägerei auf der Kirmes +++ Körperverletzungen +++ Fahren unter Btm-Einfluss +++ Aufgefundener Joint +++

Limburg (ots)

1.Körperverletzungen Hadamar

Hadamar, Borngasse, Freitag, 16.06.2023, 20:40 Uhr

Der Beschuldigte schlägt dem Geschädigten, welcher zuvor die Wohnung des Beschuldigten betreten und diesen mit den Fäusten geschlagen haben soll, mit einem Trinkglas gegen den Kopf. Der Geschädigte erleidet durch den Schlag mit dem Trinkglas eine Schnittwunde von ca. 10-15 cm Länge an der rechten Seite seines Kopfes. Im Verlauf des Streits wurde eine weibliche Verwandte des Geschädigten von der Ehefrau des Geschädigten in die Hand gebissen. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen 2 bulgarischen Familien. Insgesamt wurden 3 Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

2. Schlägerei Kirmes Frickhofen

Frickhofen,Marktplatz Freitag 16.06.2023, 23:10 Uhr

Im Verlauf einer Unterhaltung schlug der 22-jährige Beschuldigte aus einer Gruppe von ca. 10 Personen heraus dem 16-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schlugen und traten der Beschuldigte sowie 2-3 weitere Personen aus der Gruppe auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Der Geschädigte erlitt Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu den weiteren an der Schlägerei beteiligten Personen ist bisher nichts bekannt.

3.Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln / aufgefundener Joint

Aufgrund eines auffälligen Fahrmanövers wurde am Freitag den 16.06.2023 gegen 20:30 Uhr in Limburg, im Bereich der B8 Höhe Hammerberg/Tal Josaphat ein weißer Toyota einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurden bei dem Beifahrer die Reste eines Joints aufgefunden. Gegen beide Personen wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4.Folgenschwere Auseinandersetzungen auf der Kirmes in Frickhofen

Frickhofen, Marktplatz, Freitag 16.06.2023, 02:00 und 02:25 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung auf der Frickhöfer Kirmes wurde der 20-jährige Geschädigte vom 17-jährigen Beschuldigten mit einem Messer attackiert. Der Geschädigte erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde im Krankenhaus einer Notoperation unterzogen.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung zog sich ein ebenfalls 17-jähriger schwere Verletzungen an der Hand zu. Auch er wurde, durch eine bisher unbekannte Person, mit einem Messer attackiert. In beiden Fällen wurden noch in der Nacht die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

