PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kiosk überfallen +++ Geschlagen und Bargeld geraubt +++ "Schockanruf" scheitert +++ Opferstöcke in Kirche aufgebrochen +++ Verkehrsüberwachung nahe Grundschule und Kindergarten

Limburg (ots)

1. Kiosk überfallen,

Limburg a. d. Lahn, Linter, Mainzer Straße, 15.06.2023, 11.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag hat ein mit einem Messer bewaffneter Täter in Limburg-Linter einen Kiosk mit einer darin befindlichen Postagentur überfallen. Der Räuber betrat gegen 11.30 Uhr den Kiosk in der Mainzer Straße, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend ergriff der Täter mit dem aus der Kasse erbeuteten Bargeld die Flucht. Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund zum Einsatz kamen, führte bislang nicht zu seiner Ergreifung. Der Räuber soll etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und eine blaue Arbeitshose, eine rote Baseballmütze, eine dunkelblaue Jacke, rote Schuhe sowie eine hellgrüne medizinische Maske getragen haben. Hinweise zur Tat und zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Geschlagen und Bargeld geraubt,

Limburg, Josehp-Schneider-Straße, Dienstag, 13.06.2023, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(he)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es bereits am Dienstag in Limburg zu einem Raub zum Nachteil eines 23-Jährigen, bei dem dieser geschlagen wurde und über tausend Euro Bargeld entwendet bekam. Den eigenen Angaben zufolge war der junge Mann gemeinsam mit einem unbekannten Trio vom Bahnhof in Richtung Parkplatz WERKStadt unterwegs. Dort angekommen hätten ihn die drei Männer vor Ort im Bereich der überdachten Parkplätze plötzlich angegriffen und das Bargeld entwendet. Der Geschädigte, selbst afghanischer Staatsangehörigkeit, gibt an, dass die drei Täter von südländischer Herkunft gewesen seien. Alle seien circa 20 Jahre alt, 1,75 m bis 1,80 m groß und hätten kurze Haare getragen. Eine Person habe leicht gelocktes Haar gehabt. Zwei seien schlank, einer etwas kräftiger gewesen. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu den Tätern.

3. "Schockanruf" scheitert,

Limburg, Dietkirchen, Dienstag, 13.06.2023, 12:20 Uhr

(he)Am Dienstag versuchten unbekannte Täter bei einer Frau aus Dietkirchen mit einem sogenannten Schockanruf an Geld zu gelangen. Diese reagierte jedoch vorbildlich, rief ein Familienmitglied an und so flog der Betrug auf. Gegen 12:20 Uhr kontaktierte ein Betrüger das ausgesuchte Opfer mit einer SMS und täuschte eine Notsituation vor, welche es erfordere, dass die Frau eine Echtzeitüberweisung in Höhe von fast 2.000 Euro veranlasse. Statt dieser Aufforderung blind zu folgen, rief die Dame zunächst unter der ihr bekannten Rufnummer ihren Sohn an und schnell war klar, dass es dem Sohn gut ging und er kein Geld von der Mutter angefordert hatte. Antworten Sie niemals auf diese Nachrichten. Kontaktieren Sie zunächst immer ihre Bekannten und Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer und lassen Sie sich keine Märchen erzählen! "Mein Handy ist kaputt........Ich habe eine neue Nummer.......Ich melde mich über das Handy eines Freundes...........mein Provider hat Probleme........ich habe mein Handy verloren" usw. Unfug! Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind Straftäter und keine Freunde von ihren Verwandten, weil diese angeblich gerade verhindert sind vorbeizukommen. Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

4. Geldbörse aus Auto gestohlen,

Limburg a. d. Lahn, Wichernweg, Dienstag, 13.06.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 08:00 Uhr

(ste)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zerstörten Unbekannte die Fensterscheibe eines geparkten Pkw in Limburg a. d. Lahn und entwendeten eine Geldbörse. Ein 38-Jähriger stellte am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr seinen Mercedes im Wichernweg ab. Als er am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr zurückkam bemerkte er, dass die Fensterscheibe kaputt und seine Geldbörse verschwunden war. Unbekannte Täter hatten die Fensterscheibe auf der Fahrerseite mit einem Stein eingeworfen und die Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokument und diversen persönlichen Karten gestohlen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Opferstöcke in Kirche aufgebrochen,

Mengerskirchen-Waldernbach, Kirchstraße, Kirche Mittwoch, 14.06.2023, 09:00 Uhr bis 18:55 Uhr

(ste)In Mengerskirchen-Waldernbach wurden am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 18:55 Uhr in einer Kirche mehrere Opferstöcke aufgebrochen. Unbekannte Täter brachen drei Sammelbehältnisse der in der Kirchstraße befindlichen Kirche auf und entwendeten die darin befindlichen Spenden im Gesamtwert von circa 15 Euro. Durch das Aufbrechen verursachten die Diebe einen weitaus höheren Sachschaden von ungefähr 150 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

6. Diebstahl einer Rüttelplatte in Hünfelden Kirberg, Wiesbadener Straße Dienstag, 13.06.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 07:00 Uhr

(my)Im Zeitraum von Dienstag, dem 13.06.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch dem 14.06.2023, 07:00 Uhr, kam es in der Wiesbadener Straße in Kirberg auf einer Baustelle zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Bauunternehmens. Bislang unbekannte Täter entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise eine rote Rüttelplatte der Marke Wacker, die in einer etwa zwei Meter tiefen Baugrube stand. Der Wert der Baumaschine wird auf circa 3.000 Euro beziffert. Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

7. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl, Bad-Camberg, Mecklenburger Straße, Samstag, 10.06.2023 bis Sonntag, 11.06.2023

(my)Im Zeitraum von Samstag, dem 10.06.2023 bis Sonntag, dem 11.06.2023 kam es in der Mecklenburger Straße in Camberg zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter versuchten auf bislang noch unbekannte Art und Weise die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Die erfolglosen Einbrecher scheiterten dabei, sich Zugang in das Treppenhaus des Objektes zu verschaffen, sodass lediglich ein Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 100 Euro entstanden ist. Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

8. Alkoholisiert und zu schnell unterwegs, Weilmünster, Ortseingang Ernsthausen, Mittwoch, 14.06.2023, 22:00 Uhr

(he)Gestern Abend fiel einer Streife der Weilburger Polizei ein Pkw-Fahrer auf, welcher deutlich zu schnell unterwegs war und mit durchdrehenden Reifen von einem Tankstellengelände losfuhr. Am Ende der polizeilichen Maßnahme wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 22:00 Uhr bemerkte eine Streife, dass ein VW Golf von einem in der Weilstraße in Weilmünster gelegenen Tankstellengelände mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen losfuhr. Der Golf fuhr in Richtung Ernsthausen, beschleunigte immer weiter und fuhr in mehreren Kurven über die Gegenspur. Erst als das Fahrzeug wegen eines vorausfahrenden Pkw stark abbremsen musste, ergab sich für die Streife die Möglichkeit für eine Kontrolle. In der Folge ergaben sich Hinweise, dass der 46-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Atemalkoholtest zeigte eine Alkoholisierung. Die Durchführung eines Drogenvortests wurde abgelehnt. Der Mann musste die Polizei auf die Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiterhin wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

9. Pkw kollidiert während Ausweichmanöver mit Leitplanke, Limburg a. d. Lahn- Eschhofen, L3020, Mittwoch, 14.06.2023, 22:45 Uhr

(ste)Am Mittwochabend ereignete sich auf der L3020 zwischen Limburg a. d. Lahn und Limburg-Eschhofen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw die Leitplanke streifte. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Landstraße 3020 von Eschhofen kommend in Richtung Limburg a. d. Lahn. Den eigenen Angaben zufolge sei ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegengekommen, welches teilweise auf seiner Spur gefahren sei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Audi-Fahrer ausgewichen und dabei mit der Leitplanke kollidiert. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Am Pkw des 43-Jährigen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei dem Pkw des Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen VW Passat mit der Ortskennung "LM" gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

10. Verkehrsüberwachung nahe Grundschule und Kindergarten, Waldbrunn-Hintermeilingen, Bahnhofstraße, Donnerstag, 15.06.2023, 08:05 Uhr bis Donnerstag, 15.06.2023, 09:20 Uhr

(my)Am Donnerstagmorgen führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg - Weilburg eine Geschwindigkeitskontrolle und Verkehrsüberwachung in der Bahnhofstraße in Waldbrunn-Hintermeilingen durch. In der 30er-Zone wurden insgesamt 45 Fahrzeuge in der Nähe der Grundschule und des Kindergartens gemessen. Hierbei wurden sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und entsprechend verwarnt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell