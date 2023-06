PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Dreister Betrüger schlägt zweimal zu +++ Berauschter Fahrer ohne Führerschein nach Verfolgung festgenommen+++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Dreister Betrüger schlägt zweimal zu, Limburg, Krüsmannstraße, Freitag, 02.06.2023 bis Donnerstag, 08.06.2023

(wie) In Limburg hat ein dreister Betrüger eine Seniorin in den letzten Wochen gleich zweimal heimgesucht. Zunächst erschien der Mann am 02.06.2023 bei der Anwohnerin in der Krüsmannstraße und gab sich als Techniker eines Telekommunikationsunternehmens aus. Für eine in der Zukunft zu wechselnde Anschlussdose kassierte er Bargeld von der Frau, erschien dann aber nicht zum ausgemachten Termin, um die Arbeit auszuführen. Dafür klingelte er am 08.06.2023 wieder an dem Haus und ließ sich unter einem Vorwand ins Schlafzimmer führen. Bei der angeblichen Überprüfung der Telefondose entwendete er zwei Goldketten und verschwand daraufhin mit seiner Beute. Der Täter konnte lediglich als junger, mitteleuropäisch aussehender Mann beschrieben werden. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

2. Berauschter Fahrer ohne Führerschein nach Verfolgung festgenommen, Limburg, Bundesstraße 8, Dienstag, 13.06.2023, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Polizei nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in Limburg einen berauschten Mann, der zudem ohne Führerschein Auto fuhr, festgenommen. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete kurz vor Mitternacht auf der B 49 einen Mercedes, der mit geplatztem Reifen und sehr geringer Geschwindigkeit in Richtung Limburg unterwegs war. An der Auffahrt zur BAB 3 konnten zwei Streifen der Polizei gerade noch verhindern, dass der Mercedes auf die Autobahn auffuhr. Der Fahrer missachtete alle Anhaltezeichen der Streifenwagen und versuchte über die B 8 zu fliehen. An der Kreuzung zum Offheimer Weg konnte das flüchtende Fahrzeug eingekeilt und getoppt werden. Der 24-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt, unter Drogeneinfluss fuhr und gefälschte Kennzeichen an dem Mercedes angebracht waren. Zudem fand ein Beamter eine Tüte mit einzeln verpackten Portionen von Betäubungsmitteln im Fahrzeug. Der Beifahrer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, der Mercedes wurde sichergestellt. Dem 24-Jährigen entnahm eine Ärztin eine Blutprobe, anschließend wurde der Mann aufgrund seiner schlechten körperlichen Verfassung in ein Krankenhaus gebracht.

3. Garage brennt,

Dornburg-Wilsenroth, Hauptstraße, Dienstag, 13.06.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend ist es in Wilsenroth zum Brand einer Garage gekommen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21:30 Uhr in die Hauptstraße gerufen, da starke Rauchentwicklung aus einer Garage an einem Wohnhaus entdeckt worden war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Garage bereits komplett in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr konnte das Gebäude mitsamt dem Pkw darin nicht mehr gerettet werden und brannte komplett aus. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude und die anschließende Doppelgarage konnte allerdings verhindert werden. Anwohner der angrenzenden Gebäude wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Die Polizei ermittelt, hat aber derzeit keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Ein technischer Defekt erscheint als wahrscheinlichste Ursache. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf über 50.000 EUR.

4. Beim Überholen Kontrolle verloren,

Dornburg-Frickhofen, Landesstraße 3046, Dienstag, 13.06.2023, 19:20 Uhr

(wie) Eine Jugendliche ist am Dienstagabend bei einem missglückten Überholmanöver mit ihrem Motorrad gestürzt und schwer verletzt worden. Die 16-Jährige war mit einem Honda-Motorrad auf der L 3046 von Frickhofen in Richtung Dorchheim unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie dabei nach einem Überholmanöver die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Sie rutschte mit dem Motorrad über die Fahrbahn gegen eine Schutzplanke und blieb dort schwer am Bein verletzt liegen. Nach erster Versorgung vom Rettungsdienst, wurde die Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 EUR.

5. Mit Fahrrad gestürzt und verletzt,

Hadamar, Kreisstraße 459, Dienstag, 13.06.2023, 20:30 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist eine Frau bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad bei Hadamar verletzt worden. Die 21-Jährige war mit einem Fahrrad auf dem Radweg entlang der K 459 zwischen Oberweyer und Obertiefenbach unterwegs. Bei einem Bremsmanöver verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde die junge Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

