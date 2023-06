PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Festnahme bei Verkehrskontrolle +++ Unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Autolack zerkratzt,

Brechen, Frankfurter Straße, Montag, 12.06.2023, 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(wie) In Brechen ist am Montag ein parkendes Fahrzeug zerkratzt worden. Unbekannte näherten sich zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr einem in der Frankfurter Straße abgestellten, silbernen Opel Crossland und zerkratzen dessen Lackierung auf der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1.500 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

2. Festnahme bei Verkehrskontrolle,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Dienstag, 13.06.2023, 00:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Hadamar einen Mann festgenommen. Eine Streife der Limburger Polizei kontrollierte gegen 00:50 Uhr in der Mainzer Landstraße einen 33-Jährigen in seinem Pkw. Bei der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass der Mann ohne Führerschein Auto gefahren war, sondern auch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Somit nahmen die Beamten den 33-Jährigen fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Gewahrsam.

3. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren, Weilburg, Bundesstraße 456, Dienstag, 13.06.2023, 00:15 Uhr

(wie) Eine Streife der Weilburger Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Weilburg eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs war. Den Beamten fiel auf der B 456 ein blauer VW auf, der in Schlangenlinien fuhr und fast gegen die Leitplanke stieß. Bei der Kontrolle der 29-jährigen Fahrerin konnten die Polizisten schnell Alkoholgeruch wahrnehmen und deutliche Hinweise eines Drogenkonsums feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und die Frau räumte schließlich auch den Konsum eines Joints ein. Zudem hatte die Fahrerin auch einen kleinen Klumpen Haschisch im Fahrzeug. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort entnahm eine Ärztin eine Blutprobe und die Beamten stellten die illegalen Betäubungsmittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall,

Villmar, Landesstraße 3365, Montag, 12.06.2023, 15:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall bei Villmar zwei Menschen verletzt worden. Ein 68-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die L 3365 von Villmar in Richtung Brechen, als plötzlich ein Opel, der von einem 23-Jährigen gesteuert wurde, von einem Wirtschaftsweg auf die Landesstraße fuhr. Der Opelfahrer hatte offensichtlich den herannahenden Mercedes übersehen und diesem so die Vorfahrt genommen. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der eine 54-jährige Mitfahrerin im Opel und der Mercedesfahrer verletzt wurden. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die stark beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 EUR.

5. Beim Zusammenstoß in Offheim verletzt, Limburg, Hannelore-Hingott-Straße, Montag, 12.06.2023, 12:05 Uhr

(wie) In Limburg-Offheim ist am Montagmittag ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 30-Jähriger befuhr mit einem Dacia die Hannelore-Hingott-Straße von der Kapellenstraße kommend. Als er nach links in die Albert-Weil-Straße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Mercedes eines 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw im Kreuzungsbereich, bei dem ein 35-jähriger Mitfahrer im Dacia verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 EUR.

